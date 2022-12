Von Stenzel bis Freund: Journalisten im EU-Parlament

Auch sein Vorgänger, der Italiener Antonio Tajani, war vor seiner politischen Karriere Journalist. Aus Österreich saßen bisher vier Journalistinnen und Journalisten im EU-Parlament – den Anfang machte Ex-ORF-Moderatorin Ursula Stenzel, die von 1996 bis 2006 für die ÖVP in Brüssel beziehungsweise Straßburg saß, ehe sie zur Bezirksvorsteherin im ersten Wiener Gemeindebezirk wurde und später zur FPÖ wechselte. 1999 ging die SPÖ mit dem Aufdeckerjournalisten Hans-Peter Martin ins Rennen – er trat der Partei allerdings nicht bei. Im EU-Parlament zeigte Martin immer wieder Missstände auf, sei es das Abkassieren von Taggeldern, Abrechnungen und die allgemeine Verschwendung in der Gebarung.

2004 wurde er mit seiner eigenen Liste drittstärkste Kraft in Österreich, gemeinsam mit ihm zog Ex-ORF-Journalistin Karin Kraml (damals Resetarits) ein. Martin machte sich in Straßburg und Brüssel Feinde, als er anfing, aus vertraulichen Gesprächen am Gang zu zitieren und mit versteckter Kamera aufgenommene Bilder zu veröffentlichen.