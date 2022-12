Von Katar bestochen? Vize-Präsidentin des EU-Parlaments festgenommen

Im Zuge der Ermittlungen wegen mutmaßlicher Korruption durch Katar ist nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP die griechische Abgeordnete und Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili festgenommen worden. Kaili sei am Freitagabend in Brüssel festgenommen worden und werde nun von der Polizei befragt, verlautete aus mit dem Fall vertrauten Kreisen. Am Freitag gab es in dem Fall 16 Durchsuchungen in Brüssel und fünf Personen wurden festgenommen, wie die Brüsseler Staatsanwaltschaft mitteilte. Bei den Ermittlungen gehe es um eine mutmaßliche kriminelle Organisation sowie Vorwürfe von Korruption und Geldwäsche.

Kaili wurde noch am Freitag von ihrer griechischen Partei, der Panhellenischen Sozialistischen Bewegung (Pasok), ausgeschlossen.

Kaili ist eine ehemalige Fernsehmoderatorin, seit 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments. Seit diesem Jahr ist sie auch Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und unter anderem für die Beziehungen zum Nahen Osten zuständig.

Bei den weiteren Festgenommenen soll es sich laut belgischen Medien um einen Lobbyisten und den Gewerkschafter Luca Visentini handeln. Letzterer wurde erst im vergangenen Monat zum Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsbundes (IGB) gewählt, der weltweit 200 Millionen Mitglieder hat.

Der Golfstaat Katar, Gastgeber der Fußballweltmeisterschaft, soll versucht haben, Entscheidungen des Europäischen Parlaments mit hohen Geldsummen zu beeinflussen. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Ermittler insgesamt rund 600.000 Euro Bargeld, eine Vielzahl von IT-Geräten und eine Reihe von Mobiltelefonen.