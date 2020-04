Von Revoluzzer zum Präsidentenberater: Daniel Cohn-Bendit wird 75

Cohn-Bendit dreht derzeit einen Film über seine jüdische Identität. „Die jüdische Gemeinde in Frankfurt will ihn bei ihrem Filmfestival im Herbst zeigen, mit deutschen Untertiteln.“ In Frankreich solle der Streifen bei einem TV-Sender laufen, in Deutschland habe sich hingegen noch kein Sender gefunden.

Ein Leben ohne Politik und Fußball könne er sich nicht vorstellen. Bei der Fußball-WM 1954 war er für Ungarn, 1974 für Holland. „Aber ich bin grundsätzlich immer für Frankreich und grundsätzlich immer gegen Deutschland, wobei mir der Nationalismus für „Les Bleus“ auf die Nerven gehen kann.“ Das sei so ein „Rest Irrationalität“ sagte er dem Spiegel.

Privat ist der ehemalige Sponti und Revoluzzer seit fast 40 Jahren in seine Frau Ingrid Apel verliebt.