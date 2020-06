Von Lyon bis Straßburg: Grüne Welle in Frankreichs Metropolen

Stimmen die Wahlprognosen steht Frankreich im zweiten, abschließenden Durchgang der landesweiten Kommunalwahlen, am Sonntag, eine grüne Welle sondergleichen bevor: es wäre möglich, dass fast alle französischen Großstädte, darunter Lyon, Marseille, Bordeaux, Straßburg oder Toulouse, die Führung ihrer Rathäuser Grün-Politikern anvertrauen.

In der Alpen- und Uni-Metropole Grenoble, die in mancher Hinsicht Innsbruck ähnelt, wäre das nicht einmal ein Novum: dort ist seit 2014 ein grüner Bürgermeister am Ruder. Durch sein hervorragendes Abschneiden mit 46,67 Prozent im ersten Wahlgang im März, vor dem Corona-Lockdown, gilt seine Wiederwahl bereits als gesichert.