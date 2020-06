Frankreichs Olympia-Hoffnung verunglückte in den Alpen

Sie war eine Hoffnung für die Olympischen Sommerspiele in Frankreich 2024 in Paris und eines der größten Talente im Sportklettern.

Doch jetzt ist 16-jährige Luce Douady ausgerechnet bei der Ausübung ihrer großen Leidenschaft verunglückt. Nach Angaben des Weltverbandes (IFSC) kam die Teenagerin am Sonntag beim Zustieg zu einer Kletterroute in der Nähe von Grenoble an einer exponierten Stelle zu Fall und stürzte ab.

Sie war 2019 Junioren-Weltmeisterin in der Disziplin Bouldern und Dritte bei der Europameisterschaft der Elite-Athletinnen in der Disziplin Lead geworden.

Der Kletter-Weltverband schrieb in einer Mitteilung: "Luce war eine junge, brillante und talentierte Athletin. Wir trauern.“