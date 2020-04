In Erinnerung an David Lama: Denn er wusste genau, was er tut

„Erst nach und nach bekommen wir einen Überblick über alles, was David beschäftigte und berührte. Es erfüllt uns Eltern mit Stolz, wie viel David in seinem jungen Leben erlebt hat, und zeitgleich macht es uns traurig zu sehen, was er für die kommenden Jahre alles konkret vor Augen hatte und durch seinen frühen Tod wohl unvollendet bleiben wird.“

Claudia und Rinzi Lama

Mit diesen bewegenden Worten hatten die Eltern von David Lama vergangenen Sommer zur Trauerfeier in die Axamer Lizum geladen. Die Kulisse hätte ihrem Sohn gefallen. David Lama liebte die mächtigen Kalkkögel, die sich über seinem Heimatdorf Götzens auftürmen.

Hier hatte vor über einem Vierteljahrhundert alles seinen Anfang genommen und ein außergewöhnlicher Alpinist seine ersten Schritte gesetzt, hier sollten seine Familie, Freunde und Wegbegleiter von ihm Abschied nehmen.

Viel zu früh.

David Lama war gerade einmal 28, als er am 16. April 2019 in Kanada bei einem Lawinenunglück ums Leben kam. Seine Bergkameraden, die an seiner Seite starben, der Tiroler Hansjörg Auer (35) und der US-Amerikaner Jess Roskelley (36), hatten ihr Leben ebenfalls vor sich.