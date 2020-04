Vor einem Jahr: Trauer um David Lama

Reini Scherer war einer der Wegbegleiter und Freunde von David Lama. Der Osttiroler trainierte David Lama und all die anderen Innsbrucker Ausnahmekletterer wie Jakob Schubert oder Katharina Saurwein in jungen Jahren und hatte großen Anteil am Aufschwung der Sportart. Ohne Reini Scherer und ohne David Lama würde es das hochmoderne Kletterzentrum in Innsbruck heute in dieser Form vermutlich gar nicht geben.

"Es musste bei ihm immer alles so schnell gehen", sagte Scherer bei der Gedenkfeier. "Es wäre für ihn schade gewesen, die Zeit zu vergeuden. So als ob er immer schon gespürt hätte, dass er sich beeilen muss." Je größer Lamas Leidenschaft für den Alpinismus wurde, je schwieriger die Herausforderungen wurden, umso mehr Angst hatte der Freund und Mentor Reini Scherer.

„Ich bin stolz, was er alles erreicht hat, aber zugleich mache ich mir zunehmend immer mehr Sorgen“, gestand Scherer wenige Monate vor Lamas Tod dem KURIER. „Mit der Anzahl der schwierigen Unternehmungen, die er macht, nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass ihm was passiert.“