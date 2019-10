In Memoriam: Bewegendes Video über David Lama

Die Eltern des verunglückten Bergsteigers erinnern nun mit einem bewegenden Video an David Lama. Genau vor einem Jahr hatte der Tiroler für eine historische Erstbesteigung gesorgt. Als erster Mensch stand er auf dem Gipfel des Lunag Ri (6895 Meter) in Nepal.

"Das Projekt am Lunag Ri war rückblickend betrachtet in mehrerlei Hinsicht ein besonderes. Zum einen zeigte es über die Jahre sinnbildlich Davids Beharrlichkeit, wenn es um das Erreichen persönlicher Ziele ging. Zum anderen fühlte es sich für uns so an, als hätte David über die Jahre am Lunag Ri seine Nähe zu Nepal gefunden", erklären Claudia und Rinzi Lama auf der Facebook-Seite von David Lama.