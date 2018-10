David Lama: "Wenn mir was passiert, holt mich keiner runter"

Lama hat für den Aufstieg dreieinhalb Tage eingeplant, der Abstieg sollte an einem Tag möglich sein. Weil das Klettern mit schwerem Gepäck viel schwieriger ist, nimmt der Tiroler nur das Nötigste mit. In seinem Zehn-Kilo-Rucksack ist nur Platz für ein Zelt, zwei Seile, ein Erste-Hilfe-Paket, einen Kocher zum Schneeschmelzen und Zubereiten der Suppen, „und etwas Speck, Käse und Schüttelbrot. Weil mir das in der Höhe schmeckt.“

Für nützliche Dinge wie Klopapier oder ein Satellitentelefon bleibt im Rucksack kein Platz. „Zu schwer“, sagt Lama, der im Notfall per Funk Kontakt mit dem Basecamp aufnehmen kann. Doch wenn wirklich etwas schiefgehen sollte, nutzt auch das Funkgerät wenig. „Du bist dort oben auf dich allein gestellt. Wenn etwas passiert, dann kommt keiner rauf und holt dich“, ist sich Lama bewusst. „Wenn du es nicht schaffst, selbst runter zu kommen, bleibst du oben.“

Harakiri mit Anlauf?

Keineswegs, findet Lama. Er habe alles unternommen, um die Erstbesteigung des Lunag Ri so gefahrlos wie möglich zu gestalten. „Es gibt am Berg genug Unwägbarkeiten. Ich will nicht auch noch vom Glück abhängig sein. Zumindest die Sachen, die man selbst in der Hand hat, sollte man perfekt planen und durchspielen.“