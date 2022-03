Von Hitlers Bomben bis Putins Zorn: Was US-Außenministerin Albright prägte

Albrights Kindheit und Jugend waren vom Wirken zweier dieser Diktatoren geprägt. 1937 in Prag als Kind eines tschechoslowakischen Diplomaten geboren, wurde die kleine Marie Jana durch Hitlers Einmarsch in der Tschechoslowakei im Frühjahr 1939 zum ersten Mal zum Flüchtling. Die Familie verbrachte die Kriegsjahre im Exil in London. Die Nächte im Luftschutzkeller, während der deutschen Bombenangriffe auf London zählen zu den ersten bewussten Erinnerungen der Außenpolitikerin. Kaum nach Prag zurückgekehrt, zwang die Machtübernahme der Kommunisten in der Tschechoslowakei die Familie, Parteigänger des sozialdemokratischen Präsidenten Edvard Benes, zum zweiten Mal in die Flucht.