Was wäre, wenn Hillary nicht Bill Clinton geheiratet hätte?

In diesem Buch von Curtis Sittenfeld kann Hillary Rodham noch einmal durchstarten. Sie bleibt allein, kinderlos, sie steht nicht im Schatten eines Mannes. Sie wird eine Karrierepolitikerin, der Mann nachsagt, lesbisch zu sein. Als kalt und rücksichtslos ist sie sowieso gleich abgestempelt.

Es dauert etwas lang, bis der Roman ins Fiktive abhebt und Bill Clinton im Rennen um den Präsidentschaftskandidaten der Demokraten geschlagen wird.

Einmal hat Hillary vergessen, vor einer Wahlkampfrede ihre Beine zu rasieren. Wähler(innen) hätten sie deshalb für schlampig halten können.

Diese kleine Episode schärft den Blick, wie gut es Männer in ähnlichen Positionen haben.

Autorin Curtis Sittenfeld aus Ohio mag Hillary. Es gibt keine Kontakte zwischen den beiden.

„Ich halte sie für eine sehr warmherzige, mitfühlende, kluge und hart arbeitende Frau. Vermutlich ist sie eine gute Zuhörerin und eine wundervolle und loyale Freundin.“

Im Buch wird ihr mit Verspätung ermöglicht, private Sorgen und Sehnsüchte auszudrücken.

„30 Jahre haben ihre Gegner versucht, Hillary als unehrlich und korrupt darzustellen. Trotzdem findet man kaum Beispiele, in denen sie sich tatsächlich unpassend verhalten hat. Die große Distanz zwischen ihrer sehr negativen Darstellung in den Öffentlichkeit und ihren Auftritten als Person und Politikerin ist verstörend.“

Es wird von Seite zu Seite unterhaltsamer. Bill Clinton kommt nicht gut weg.

Obwohl er damals in der Badehütte am Atlantik für Hillary so schön „When the Saints Go Marching In“ auf dem Saxofon gespielt hat, splitterfasernackt.

Curtis Sittenfeld:

„Hillary“

Übersetzt von

Stefanie Römer.

Penguin Verlag.

512 Seiten.

24,90 Euro

KURIER-Wertung: ****