Von EU sanktionierter Weißrusse beklagt Ungerechtigkeit

Der belarussische Parlamentarier und Chef der rechtspopulistischen "Liberaldemokratischen Partei" (LDP), Oleg Gajdukewitsch, ist eine von 78 Personen, die am Montag auf die EU-Sanktionsliste gesetzt wurden. Gajdukewitsch kritisierte die Entscheidung am Montagabend in einem Telefonat mit der APA und kündigte einen "Kongress für patriotische Parteien Europas" in Minsk mit FPÖ-Beteiligung an.

"Mich verwundert dieses Verständnis von Demokratie und Freiheit der EU-Bürokraten, die mich für meine Aussagen sanktioniert haben", erklärte der Abgeordnete im Repräsentantenhaus von Belarus (Weißrussland). Dies sei nicht nur ungerecht, sondern auch ein zum Scheitern verurteilter Versuch, seine Sichtweise zu verändern, betonte der Politiker.