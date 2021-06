Weißrussischer Oppositioneller sticht sich vor Gericht in den Hals

Der weißrussische Oppositionelle Stepan Latypow hat am Dienstag im Gerichtssaal versucht, sich das Leben zu nehmen. Stepan Latypow sei nach der Befragung seines Vaters auf die Bank in seinem Anklagekäfig gestiegen und habe mit einem Stift in seinen Hals gestochen, bis er das Bewusstsein verlor, berichtete die weißrussische Menschenrechtsorganisation Wjasna am Dienstag. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Zuvor habe der 41-Jährige noch seinem Vater berichtet, dass ihm mit rechtlichen Schritten gegen seine Verwandten gedroht worden sei, wenn er sich nicht schuldig bekenne, berichtete Wjasna weiter. Latypow erschien demnach mit Blessuren vor Gericht.