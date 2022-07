Von der Ukraine zurückerobert: Warum die Schlangeninsel so wichtig ist

In der Antike war die Schlangeninsel, von den Griechen schlicht Leuke, "die Weiße", genannt, bereits von großer religiöser Bedeutung. Hier soll der Volksheld Achilles der Sage nach vom Meeresgott Poseidon bestattet worden sein. Erst unter osmanischer Herrschaft erhielt die Insel ihren heutigen Namen, weil dort dem Vernehmen nach viele Schlangen zu finden gewesen sein sollen.

Aufgrund ihrer strategisch wertvollen Lage im Donaudelta wurde die Schlangeninsel im Verlauf der Geschichte regelmäßig von unterschiedlichen regionalen Mächten besetzt. Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts stand sie etwa unter türkischer, russischer, rumänischer, deutscher und sowjetischer Kontrolle, bevor sie nach Zerfall der Sowjetunion Teil des ukrainischen Staatsgebiets wurde.

Schon seit Jahrzehnten war Zivilisten kein Zugang zur Schlangeninsel mehr gestattet - militärisches Sperrgebiet. Auch, wenn das karge Gestein mit seinen Klippen wohl wenig Anlass für einen Besuch geboten hätte. Doch die Insel gilt als ein strategisch wichtiger Posten zur Überwachung der Seewege im nordwestlichen Teil des Schwarzen Meeres. Von hier aus ließ sich ein eventueller Angriff über das Meer frühzeitig erkennen und gut abfangen, so die Devise der Militärs.

"Russisches Kriegsschiff, f*** dich!"

Doch als am 24. Februar die russische Armee mit ihrer Invasion in der Ukraine begann, hielt die Schlangeninsel nur wenige Stunden stand. Zwei russische Kriegsschiffe, die Korvette "Wassili Bikow" und das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, die "Moskwa" liefen die Insel an und riefen die ukrainischen Soldaten vor Ort auf, sich zu ergeben.

Zu großem Ruhm brachte es der Ukrainer Roman Gribow, der mit dem Funkspruch antwortete: "Russisches Kriegsschiff, f*** dich!" Die ukrainische Armee veröffentlichte noch am selben Tag in den sozialen Medien ein Video vom Funkverkehr zwischen Gribow und der Besatzung der "Moskwa", im In- und Ausland wurden der Mut und der fehlende Respekt des Soldaten angesichts der großen Gefahr zum Symbol für den Widerstand der Ukraine gegen die übermächtigen Angreifer.