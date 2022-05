Leiser Tod aus der Luft: Türkische Drohnen als Geheimwaffe der Ukraine

Fast lautlos und vergleichsweise langsam sind sie unterwegs. Trotz ihrer 650 Kilogramm, verteilt auf zwölf Metern Spannweite, sind sie in knapp sieben Kilometern Höhe vom Boden aus kaum zu sehen. Die Bayraktar-Kampfdrohnen sind in diesem Krieg zum Ass im Ärmel der ukrainischen Armee geworden. Zu ihrer bevorzugten Beute gehören Panzer, Kampfschiffe und Luftabwehrgeschütze. Die Ukraine soll nur über maximal 26 dieser Drohnen verfügen – doch die reichen aus, um die russische Schwarzmeerflotte in Schach zu halten.