Ukraine geht mit Killerdrohnen in Guerillakrieg gegen Panzer

Die US-Drohnen, von denen in einer ersten Tranche 100 Stück geliefert werden sollen, sind einfacher konstruiert, viel leichter zu transportieren und vor allem viel billiger als die türkischen Modelle. Offiziell „Springmesser“-Drohne genannt, wird sie in Militärkreisen als „Kamikaze-Drohne“ bezeichnet. Sie passt in eine Art Rucksack, kann so bis in unmittelbare Nähe des Einsatzgebietes gebracht werden. Dort wird sie direkt gegen einen Panzer oder eine Gruppe von Soldaten gesteuert und gesprengt. Einen „unmittelbaren Effekt im Kampfgeschehen“ erwartet sich ein US-Militärexperte gegenüber der "New York Times".

Drohnen aus Israel

Doch auch die russische Armee setzt in der Ukraine jetzt verstärkt auf Drohnen. Da man die ukrainische Luftabwehr offensichtlich noch immer nicht zerstört hat, setzt man Kampfflugzeuge nur selten ein. Stattdessen werden immer häufiger Abschüsse oder Abstürze von russischen Drohnen gemeldet, etwa im rumänischen Grenzgebiet zur Ukraine. Ob die riesige, völlig veraltete Tupolew-Drohne, die in der Vorwoche in der Nähe der kroatischen Hauptstadt Zagreb abstürzte, tatsächlich von der russischen Armee stammt, wird noch untersucht. Klar aber ist, Russland hat auch weit modernere Drohnensysteme jetzt im Einsatz. Jene, die zu Wochenbeginn im polnischen Luftraum auftauchte, ist etwa die Weiterentwicklung eines Modells aus Israel.