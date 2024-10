Heikles Treffen: Was die EU mit Saudi-Arabiens Kronprinz zu besprechen hatte

Bei den Gesprächen in Brüssel hakte es also schon beim Grundsätzlichen und quasi bei jeder einzelnen Formulierung.

Mehr als diese Gesprächsebene sollte auch das Spitzentreffen in Brüssel nicht erreichen. Zu groß ist nicht nur die politische Kluft zwischen Europa und den Golfstaaten, sondern auch jene zwischen den Arabern selbst. Während einige Emirate klar pro-westlich ausgerichtet sind, gilt Katar traditionell als Unterstützer der Hamas, also Israels Kriegsgegner in Gaza.

Doch seither hat sich nicht nur die Lage im Nahen Osten dramatisch verändert, sondern auch die Energienöte Europas. Da man sich aus der Abhängigkeit von Öl- und Gaslieferungen aus Russland endgültig zu lösen versucht, sind die Golfstaaten als Lieferant wichtiger denn je. Dazu kommen die Brücken, die Israel in den Jahren vor dem Ausbruch des Krieges zu den Staaten in der Golfregion gebaut hat. Erste Verträge sind entstanden, und auch wenn Saudi-Arabien als traditioneller Erzfeind Israels bisher noch offiziell auf Distanz zu Jerusalem geht, laufen gerade über Bin Salman und seine politischen Vertrauten erste Kontakte.

Da ging es auch um konkrete Forderungen vieler Golfstaaten, etwa eine generelle Erleichterung für Einreise-Visa in die EU. Hier wiederum versuchen einzelne Golfstaaten für ihre Bürger etwas bei der EU herauszuholen und wollen von einer gemeinsamen Lösung nichts wissen. An all den Gesprächen, so meinte ein hochrangiger EU-Diplomat gegenüber dem KURIER, sei vieles nur „Schimäre“. Echte Ergebnisse hatte bei diesem Treffen ohnehin niemand erwartet. Es gehe vor allem um „ein gutes Gesprächsklima“ inmitten des Krieges im Nahen Osten.