2,5 statt 170 Kilometer: Saudi-Arabiens Zukunftsstadt "The Line" versandet

Es war das möglicherweise ambitionierteste Bauprojekt der Geschichte. Eine Stadt als Gebäude, 500 Meter hoch und fast 170 Kilometer lang, außen völlig verspiegelt, mitten in der Wüste. "The Line" sollte das Herzstück der geplanten Zukunftsstadt NEOM in Saudi-Arabien sein, die daneben noch einen künstlich angelegten Bergsee mit Skiresort (Trojena) und ein Businessviertel an der Küste des Roten Meeres (Oxagon) umfassen soll.