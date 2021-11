Vom Diktatorensohn zum Wahlkämpfer

Bis er vergangenen Sonntag das Büro der libyschen Wahlkommission betrat und seine Kandidatur bekannt gab. In eine lange, braune Robe gewandet, mit Turban und Graubart, unterschied sich Gaddafi eklatant von dem Bild, das er noch 2006 im Frack am Wiener Opernball an der Seite seines engen Freundes Jörg Haider abgegeben hatte. Der heute 49-Jährige galt damals als westliches Gesicht des Gaddafi-Clans, inszenierte sich als Kunstliebhaber. Von Vater Muammar al- Gaddafi finanziert, erlangte er an der London School of Economics die Doktorwürde – freilich mit tatkräftiger Unterstützung einer Beraterfirma, die ihm bei seiner Abschlussarbeit zur Hand ging.

In Wien mietete sich der Diktatorenspross in einer Döblinger Villa ein, die er gemeinsam mit zwei weißen Tigern bewohnte – und wo er rauschende Feste veranstaltete. Eines endete 2007 für eine junge Ukrainerin fast tödlich. Die 22-Jährige dürfte gegen 5.30 Uhr versucht haben, über einen Baum in das Schlafzimmer Saif al-Islams zu gelangen, stürzte und verletzte sich lebensgefährlich. Für die Polizei stand offiziell rasch fest: Es war ein Unfall. Das Opfer selbst sagte später, es könne sich an nichts mehr erinnern. Saif al-Islam selbst wurde zu der Causa nie befragt.