Zehn Jahre nach Gaddafis Tod: Das machen seine Söhne heute

Aus nicht bekannten Gründen kam der libysche Top-Fußballer in Perugia und Udine in zwei Jahren auf nur 25 Einsatzminuten. 2007 hängte er seine Prof-Karriere an den Nagel. Vier Jahre später – er war Kommandant der Spezialeinsatzkräfte – floh er aus Libyen und suchte um Asyl in Niger an.

2014 lieferte das benachbarte Niger ihn nach Libyen aus, wo ihm vorgeworfen wurde, an der brutalen Niederschlagung von Protesten mitgewirkt zu haben. Im September diesen Jahres wurde Saadi freigelassen, soll in die Türkei geflüchtet sein. "In der politischen Zukunft des Landes wird er keine Rolle spielen", meint Pusztai, "ebenso wie sein ältester Bruder Mohammed al-Gaddafi, der im Oman Zuflucht gefunden hat."

Der Name ist Programm

Schlechter erging es Hannibal al-Gaddafi: Der als äußerst brutal geltende Diktatorenspross wurde etwa 2008 in der Schweiz wegen Körperverletzung, Drohung sowie Nötigung zweier Hausangestellter angeklagt. Hannibal wollte Rache: Am Rande des G-8-Gipfels 2009 bezeichnete er die Schweiz als "Helferin des Terrorismus" und schlug vor, die Schweiz zu zerschlagen.