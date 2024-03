Xi Jinping demütigt seinen Premier - und inszeniert seine Macht

Seit Montag herrscht in Peking Ausnahmezustand. Wie jedes Jahr Anfang März sind wieder fast 3000 Delegierte aus allen 22 chinesischen Provinzen in die Hauptstadt gekommen, um mindestens zehn Tage lang am Nationalen Volkskongress teilzunehmen – dem wichtigsten politischen Ereignis des Jahres. Zumindest auf dem Papier.