Visegrád-Treffen: Kurz will "Gräben überwinden"

Die Rolle des „ Brückenbauers“ zwischen Ost und West betont der Bundeskanzler nicht erst in dieser Amtszeit. Auch in der Regierung mit der FPÖ wollte Sebastian Kurz bereits „Gräben in Europa überwinden“. Das will er heute, Donnerstag, auch bei seiner Reise nach Prag tun, wo er die Vertreter der sogenannten Višegrád-Gruppe trifft – die Regierungschefs von Tschechien, der Slowakei, Polens und Ungarns.

Nach der Brüsselreise am vergangenen Sonntag die zweite Destination des neuen, alten Kanzlers. Ausgestattet mit Zustimmung von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will Kurz in Prag vor allem über die Handlungsfähigkeit der EU, deren Budget, Migration und Erweiterung sprechen.

Das Thema, das die V4-Gruppe in Europa wohl bekannt gemacht hat, ist die Migration. Ungarn, Polen, Tschechien und die Slowakei zählen zu den prominentesten Blockierern der verpflichtenden Flüchtlingsverteilung innerhalb der EU – und liegen damit voll und ganz auf Kurz-Linie.