Verzweifelte Syrer verkaufen ihre Nieren

Doch nicht nur im Libanon, auch in Flüchtlingslagern in Jordanien verkaufen laut Hilfsorganisationen verzweifelte Menschen ihre Organe, um an Geld zu kommen – und nehmen gesundheitliche Komplikationen in Kauf.

Die Zahl der Opfer von Organhandel ist in den vergangenen Jahren weltweit gestiegen. Ein Teil stellt seinen Körper in der Not „freiwillig“ zum Verkauf, bei einem großen Teil handelt es sich hingegen um Entführungen. Jährlich werden laut Schätzungen weltweit 5000 bis 10.000 illegale Nierentransplantationen durchgeführt. Auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel etwa werden regelmäßig afrikanische Flüchtlinge entführt und ihre Organe zum Weiterverkauf entnommen. Auch in China oder Somalia sorgten in letzter Zeit Fälle für Entsetzen. Am 22. November will der Europarat die weltweit erste Konvention über den Kampf gegen den Organhandel unterzeichnen.