Verzweifelte russische Soldaten: "Sie machen uns fertig"

Zustand russischer Soldaten führe zu hohen Verlusten

Die Nachrichtenagentur Reuters konnte nicht überprüfen, wie repräsentativ die Aussagen sind und ob sie eine objektive Beschreibung der russischen Streitkräfte in der Ukraine darstellen. Die Geheimdienstkreise wollten nicht sagen, wie die zur Verfügung gestellten Aufnahmen ausgewählt wurden. Vom SBU offengelegt wurden die Namen, Telefonnummern und in den meisten Fällen die Einheiten von 15 Soldaten, die in den Aufnahmen zu hören sind. Reuters konnte verifizieren, dass die Nummern mit den Namen der Soldaten oder deren Angehörigen übereinstimmen. Anrufe der Nummern blieben allerdings entweder unbeantwortet oder wurden abgelehnt.

In der Reuters-Berichterstattung werden die Aussagen von zehn Soldaten verwendet. Deren Identität konnte Reuters verifizieren mit Hilfe von Konten bei Sozialen Medien, in denen die Männer teilweise auch auf Fotos in Militäruniform zu sehen sind. Neil Melvin von der Londoner Denkfabrik International Security Studies at the Royal United Services Institute (RUSI) hält die Aussagen für authentisch. Sie belegten den Zustand, in dem die russischen Soldaten teilweise in den Kampf geschickt würden, ohne größere Ausbildung, was zu hohen Verlusten führe. Die wiederum ließen die Spannungen innerhalb der Truppe steigen.

