Verteilung von Migranten in EU: Deutschland stößt neue Debatte an

Diese Punkte sind auch in den Vorschlägen der EU-Kommission für einen Asyl- und Migrationspakt enthalten, der 2020 verspätet vorgelegt wurde und seither in der Lade verstaubt. Das wird Beobachtern zufolge so bleiben, wenn keine Einigkeit bezüglich der Umverteilung von Migranten erzielt wird.

Nötig sei auch, die Zahl der Rückführungen zu steigern. Derzeit wird ein Großteil der Menschen, die kein Asyl erhalten haben, nicht abgeschoben - weil sie untertauchen, im Herkunftsland große Gefahr droht oder es schlicht kein Rücknahmeabkommen mit diesem gibt.