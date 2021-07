Nelson Mandelas ANC erzielt schlechtestes Ergebnis

22 Jahre später, Südafrika, 2016. Bei den Kommunalwahlen hat der ANC wie erwartet deutliche Verluste erlitten. Nachdem am Freitag rund 95 Prozent der Stimmen ausgezählt worden waren, gingen rund 54 Prozent davon an die Regierungspartei ANC. Es ist das schlechteste Ergebnis in der Geschichte der Partei, an deren Spitze einst Mandela stand. Eine symbolische Niederlage erlitt der ANC in Zumas Heimatort Nkandla - wo er auf dem zweiten Platz landete.

Zahlreiche Südafrikaner haben längst das Vertrauen in die Partei verloren und kritisieren die Regierung von Präsident Jacob Zuma ( ANC) wegen Korruption und Misswirtschaft. Die Arbeitslosenrate liegt bei rund 27 Prozent, viele haben keinen gesicherten Zugang zu Wasser oder Strom. Bei den Wahlen 2011 erzielte die Partei noch 62 Prozent.