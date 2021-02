Verletzte bei Protesten gegen Militärputsch in Myanmar

In Myanmar haben am Montag erneut Zehntausende Menschen trotz wachsender Militärpräsenz gegen den Putsch und die neue Junta protestiert. Erneut gingen Einsatzkräfte brutal gegen friedliche Demonstranten vor. In der nördlichen Stadt Mandalay fielen Berichten zufolge Schüsse. Auch in vielen anderen Landesteilen, darunter in der größten Stadt Rangun, trotzten Menschen den Drohungen der Armee. Sie forderten, die zivile Regierung von Aung San Suu Kyi wieder einzusetzen.

Die Angst vor einer Eskalation der Militärgewalt wächst. Das Nachrichtenportal Frontier Myanmar zitierte einen Reporter, wonach Polizisten und Soldaten in Mandalay auch in Häuser geschossen hätten. Auf Fotos in sozialen Netzwerken waren blutende Menschen zu sehen. Ob scharfe Munition oder Gummigeschosse benutzt wurden und ob es Tote gab, war unklar. Der Reporter berichtete auch von Festnahmen.