Myanmar: Militär fährt mit Panzern auf und sperrt Internet

Zwei Wochen nach dem Putsch in Myanmar hat das Militär am Sonntag seine Muskeln spielen lassen und ließ in der größten Stadt Rangun zahlreiche Panzer auffahren.

In der Nacht auf Montag wurde auch das Internet in dem südostasiatischen Land lahmgelegt, wie die Organisation Netblocks mitteilte, die weltweit Internetsperren dokumentiert. "Wir wissen nicht, was in den nächsten Stunden mit uns passieren wird, wenn die Internetverbindungen unterbrochen werden", schrieb eine Userin kurz vor dem Shutdown auf Twitter. "Bitte betet für uns!"

Bei einer Kundgebung im Norden des Landes waren zuvor Schüsse gefallen. Viele Bürger rechneten mit Festnahmen und Gewalt. In der Vergangenheit hatte das Militär jeden Widerstand brutal niedergeschlagen.