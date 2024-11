Vergewaltigung im Suff? Trumps Verteidigungsminister bereits unter Druck

Kreuzzügler-Tätowierungen auf der Brust. Strikt gegen Frauen in Kampfverbänden. Unbedingt dafür, dass Generäle, die für Inklusion und Gleichberechtigung der Geschlechter stehen, gefeuert werden. Und keinerlei Erfahrung im Führen eines großen Apparates wie dem für über zwei Millionen Soldaten und Zivilisten zuständigen US-Verteidigungsministerium.

Mit einem gewichtigen Unterschied: Hegseth, der mit zwei Ehrenabzeichen dekorierte Ex-Soldat aus den Kriegen im Irak und in Afghanistan, wird der Vergewaltigung beschuldigt.

Der 44-Jährige, der sieben Kinder aus drei Ehen, hat nach einem einmaligen sexuellen Akt Schweigegeld an die Betroffene gezahlt. Das berichtete zuerst die „Washington Post”. Und das bestätigt im Kern Hegseths Anwalt Timothy Parlatore. Der Fall ist vergleichbar jenem um Trump und die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels.

Eine Frau, die mit dem Opfer (damals 30) bekannt und dem Sachverhalt vertraut ist, ließ Team Trump ein vierseitiges Schreiben zukommen. Die Washington Post bekam eine Kopie in die Finger. Danach soll das geschehen sein:

Im Oktober 2017, Hegseths zweite Frau Samantha Deering hatte kurz zuvor die Scheidung eingereicht, weil im August ein uneheliches Kind mit der heutigen Ehefrau Nr. 3 auf die Welt kam, flog der in New York stationierte bekannte TV-Moderator an die Westküste.

Es galt bei einer Konferenz der republikanischen Frauen Kaliforniens eine Rede zu halten. Im Anschluss feierte er mit diversen Teilnehmern an der Bar des Hyatt Regency-Hotels in Monterey eine Party. Laut Anwalt Parlatore war sein Mandant „sichtlich betrunken”. Hegseth soll mehrere Frauen bedrängt haben, mit auf sein Zimmer zu kommen.

Mutmaßliches Vergewaltigungsopfer war mit Ehemann und Kindern da

Eine Mitarbeiterin der Konferenz, die für die Betreuung Hegseths zuständig war, schaltete sich ein und traf laut Sachverhaltsschilderung auf einen „gereizten” TV-Promi. Video-Kameras sollen belegen, dass die Frau, die mit ihrem Ehemann und ihren Kindern vor Ort war, Hegseth zu seinem Zimmer begleitete.

Was danach geschah, ist kontrovers. Während Hegseths Anwalt erklärt, es sei zu einvernehmlichem Sex gekommen und die Frau sei bei der „Einleitung der sexuellen Aktivität die Aggressorin” gewesen, erhebt das vierseitige Memo den Vorwurf schweren Missbrauchs. Das Opfer habe sich am Tag danach an eine Vergewaltigung erinnert und eine Panikattacke erlitten.