"Steckt ihn ins Gefängnis": Stormy Daniels über Trump-Urteil

Vor dem Gericht auszusagen, sei "einschüchternd" gewesen, "mit den Geschworenen, die einen beobachten", sagte Daniels und fügt hinzu, sie habe "die ganze Zeit die Wahrheit gesagt". Sie hatte vor dem Gericht ausführlich über die Sex-Affäre mit Trump gesprochen, die ihrer Meinung nach einvernehmlich war, bei der die Machtverhältnisse jedoch unausgewogen gewesen seien. Der Fall werde für sie "niemals beendet" sein, sie müsse mit den Folgen leben, erklärte die Pornodarstellerin.

Trump war am Donnerstag als erster Ex-Präsident in der US-Geschichte in einem Strafprozess schuldig gesprochen worden. Gut fünf Monate vor der Präsidentenwahl in den USA befanden die Geschworenen in New York den 77-Jährigen im Schweigegeldverfahren in allen 34 Anklagepunkten für schuldig. Das Strafmaß soll am 11. Juli verkündet werden.