Vatikan kritisiert geplantes italienisches Anti-Homophobie-Gesetz

Der Vatikan hat in einem offiziellen Schreiben die italienische Regierung zur Änderung eines Gesetzesentwurfs gegen Homophobie aufgerufen, das zurzeit im Parlament in Rom diskutiert wird. Der Entwurf, der homosexuelle Menschen vor homophoben Beleidigungen, Aggressionen oder Gewalt schützen soll, verstoße in einigen Punkten gegen das 1929 zwischen Italien und dem Vatikan abgeschlossene Konkordat, das die Beziehungen zwischen den beiden Staaten regelt, hieß es im Schreiben.

Der Brief wurde vom Außenbeauftragten des Vatikan, Erzbischof Paul Gallagher, in der italienischen Botschaft beim Heiligen Stuhl übermittelt, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" (Dienstagsausgabe). Laut dem Blatt befürchte die Kirche Verletzungen der Meinungsfreiheit, was die Gemeinschaft der Katholiken in Italien belasten würde.

"Es handelt sich um eine präzedenzlose Initiative in der Geschichte der Beziehungen zwischen beiden Staaten, die Polemik und Fragen aufwerfen wird. Bisher ist der Vatikan noch nie beim Verfahren zur Verabschiedung eines italienischen Gesetzes eingegriffen", kommentierte das Blatt.