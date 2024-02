Warum der Gazakrieg US-Präsident Joe Biden die Wahl kosten könnte

Bidens Gegenbewegung speist sich im US-Bundesstaat mit der zahlenmäßig größten muslimischen Community (über 300.000) aus mehreren Gruppen. Eine davon ist „Listen to Michigan”, etwa: „Höre Michigan zu”.

Elabed wirft Biden vor, weiter über Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu die schützende Hand zu halten, obwohl in Gaza weiter Zivilisten getötet würden, nachdem die Hamas in Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres 1200 Menschen ermordete und über 250 Geiseln nahm.

Aus dem Biden-Lager ist zu hören, dass viele derer, die am Dienstag ihren Unmut bekundeten, im November (wenn mutmaßlich die Alternative Donald Trump droht) einlenken und den Amtsinhaber trotzdem wählen werden.

Niederlage

Das sehen längst nicht alle so. Ro Khanna, ein einflussreicher demokratischer Kongress-Abgeordneter aus Kalifornien, der für Biden als Mediator in die arabisch-stämmige Community wirkt, sieht für den November eine klare Niederlage Bidens in Michigan voraus, wenn der Präsident seinen Israel-Kurs nicht ändert.