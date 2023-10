Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern im Gazastreifen

Die radikal-islamische Palästinensergruppe Hamas hat am Samstag eine Überraschungsoffensive auf Israel gestartet. Es ist der größte Angriff seit Mai 2021. Die Auseinandersetzungen zwischen Israel und den Palästinensern um den Gazastreifen, in dem 2,3 Millionen Menschen leben, dauert seit Jahrzehnten an.

August 2005

38 Jahre nach der Eroberung des Gazastreifens durch Ägypten im Nahostkrieg ziehen sich die israelischen Streitkräfte aus dem Küstengebiet zurück, geben die Siedlungen auf und überlassen die Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde.

25. Januar 2006

Die islamistische Gruppe Hamas gewinnt bei den palästinensischen Parlamentswahlen die Mehrheit der Sitze. Israel und die USA stellen die Hilfe für die Palästinenser ein, weil die Hamas sich weigert, der Gewalt abzuschwören und Israel anzuerkennen.

25. Juni 2006

Militante Hamas-Kämpfer nehmen den israelischen Wehrpflichtigen Gilad Shalit bei einem Überfall gefangen, was israelische Luftangriffe auslöst. Shalit wird mehr als fünf Jahre später im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen.