USA: Video von Pool-Party löst Empörung aus

Die USA haben bisher sowohl mehr am Coronavirus Infizierte als auch an den Folgen einer Ansteckung Verstorbene zu beklagen als jedes andere Land. Laut der Johns-Hopkins-Universität halten die Vereinigten Staaten (Stand Montag 13 Uhr) bei bisher mehr als 1,6 Millionen bekannten Infektionen, knapp 98.000 Toten und mehr als 1,1 Millionen aktiven (bekannten) Krankheitsfällen.

Umso mehr verwundert das Video der Pool-Party am Ufer des Lake of the Ozarks, das der TV-Moderator Scott Pasmore auf Twitter teilte. Der vor 90 Jahren angelegte Stausee ist zwar traditionell ein populäres Erholungsgebiet, doch dass am vergangenen Wochenende - dem " Memorial Day Weekend", an dem die Amerikaner ihrer im Krieg Gefallenen gedenken - die Dinge so aus dem Ruder liefen, sorgt in den USA für große Debatten. (Der Bundesstaat Missouri erlaubt zwar etwa Restaurants und Geschäften zu öffnen, doch auch hier gelten "Social Distancing" und andere präventive Maßnahmen gegen das Virus.)

US-Politiker werben für Rückkehr zu Alltag

Das US-Wirtschaftsmagazin Forbes schreibt, es gebe offenbar eine Sehnsucht im Land nach mehr sozialer Begegnung. Aber: "Während Vertreter von Gesundheitsbehörden weiterhin zur Vorsicht mahnen, ermutigen viele Politiker, auch US-Präsident Trump (der am Samstag golfen ging) die Amerikaner, so weit wie möglich zum Alltag zurückzukehren", so die Zeitschrift.