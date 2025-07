Déjà-vu unter Trump: USA verkünden erneut Austritt aus der UNESCO

Die USA treten erneut aus der UNESCO aus. Die Mitgliedschaft in der UN-Bildungs- und Kulturorganisation sei "nicht im nationalen Interesse" des Landes, erklärte das Außenministerium in Washington am Dienstag.

Der Schritt erfolgt damit gut zwei Jahre nach dem Wiederbeitritt des Landes zu der Organisation. Die USA waren bereits während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump Ende 2018 aus der UNESCO ausgetreten.