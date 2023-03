Jetzt Kulturerbe: UNESCO lässt die heimischen Bestatter hochleben

Was haben die Wiener Heurigenkultur, der Montafoner Dialekt und die heimischen Bestattungsunternehmer gemeinsam?

Sie alle sind Teil des immateriellen Kulturerbes der UNESCO. Wiewohl Zusammenkünfte am Zentralfriedhof selten freudiger Natur sind, gab es am Donnerstag ausnahmsweise doch etwas zu feiern: Da wurde nämlich die Aufnahme von „Wissen und Praxis der heimischen Bestatterinnen und Bestatter“ in das nationale Verzeichnis offiziell verkündet.