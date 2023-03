Das Wiener Becken: Auf den Spuren der Bassena

Der Tag des Wassers: Der Weltwassertag findet seit 1993 jährlich am 22. März statt. Der Gedenktag wird jedes Jahr unter ein anderes Motto gestellt (etwa Wasserqualität, Wasser und Energie oder Wasser und Arbeitsplätze). Heuer lautet es: „Gemeinsam schneller zum Ziel“.

Die Wasserversorgung Wiens: 1873 wurde die 1. Hochquellwasserleitung in Wien in Betrieb genommen. Sie bringt Wasser aus dem Rax- und Schneeberggebiet (NÖ und Steiermark) nach Wien. Die zweite ging 1910 in Betrieb, hier kommt Wasser aus dem Hochschwabgebiet (Steiermark) in die Stadt.