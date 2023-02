Ein Tierheim nur für Reptilien: Zu Besuch bei Pracht-Echsen-Plaren

Für „ein paar Selfies“

Warum Reptilien in einem Heim landen? Oft werde die Anschaffung nicht gut überlegt: „Viele bedenken nicht, dass man mit einem Tier die Verantwortung für ein Lebewesen übernimmt“, erzählt die Tierpflegerin. „Die hängen sich eine Schlange um den Hals und machen ein paar Selfies. Dann wird sie ihnen langweilig.“

Im besseren Fall werde das Tier ins Tierheim gebracht. Im schlechteren ausgesetzt: „Herzlos entsorgt, in der Mülltonne, oder in den Schnee gesetzt.“

Keine Kuscheltiere, aber sensibel

Oft mangle es auch an Wissen über das Wesen der Tiere. „Reptilien sind keine Kuscheltiere, dennoch binden sie sich an Menschen“, so Kastenmeier. Isidor verstehe seinen Namen und auch Wörter wie „Feige“. „Weil er die so gerne frisst“, fügt sie hinzu und lacht.