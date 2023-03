Dompfarrer Faber leitet Trauerfeier für Medienkünstler Peter Weibel

Der am 1. März verstorbene Medienkünstler, Theoretiker und Museumschef Peter Weibel wird am 21. März in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. Ab 12.30 Uhr wird er in der Karl-Borromäus-Kirche aufgebahrt. Die Trauerfeier beginnt um 14 Uhr, ihr steht Dompfarrer Toni Faber vor und nimmt die Einsegnung vor.

Der bekannt kunstaffine Priester will versuchen, Weibels geistliche Heimat zu würdigen, "die ihn in den letzten 20 Jahren auch immer wieder in den von ihm geliebten und geschätzten Stephansdom geführt hat", wie er gegenüber Kathpress erklärte. In der Mitfeier der Mitternachtsmette oder des Ostermysteriums, in kleinen Zeichen des Kerzerlentzündens oder auch in der Wortgewalt von Weibel "strahlte immer auch das göttliche Ganze und Große durch", berichtete Faber über den kurz vor seinem 79. Geburtstag Verstorbenen.



Angekündigt ist für die Trauerfeier auch eine Rede von Alfred Weidinger, dem Leiter der OÖ Landes-Kultur GmbH, sowie die Verlesung eines Textes von Elfriede Jelinek durch die Komponistin Olga Neuwirth.