Jetzt fix: UNESCO behält Wien auf der „Roten Liste“

Daher folgte am Mittwoch Nachmittag (Tagesordnungspunkt 7A/21) die Entscheidung des Welterbekomitees, dass „ein weiterer überarbeiteter Entwurfsvorschlag“ verlangt wird, der auf den vier von einer UNESCO-Expertenmission vorgeschlagenen Optionen „beruhen sollte“. Diese vier Varianten, die vor einem Jahr als Ausweg aus der vertrackten Situation vorgeschlagen wurden, sehen eine deutliche Verkleinerung des Heumarkt-Projekts vor. Bei drei Varianten müssen die Baukörper auf Höhe der umliegenden Gründerzeithäuser gestutzt werden; bei der für den Investor „günstigsten“ vierten Variante müsste der höher geplante Wohnkomplex niedriger als das bestehende Hotel Intercontinental (rund 38 Meter) ausfallen.

Dabei schien der Wind seit dem Vorjahr eigentlich günstig: Welterbe-Direktor Lazare Eloundou Assomo hatte bei der letztjährigen Sitzung in Neu Delhi persönlich die Perspektive offeriert, 2025 von der ominösen Liste gestrichen zu werden. Dazu hätte es aber ein Welterbe-kompatibles Projekt am Heumarkt gebraucht, das seither jedoch nicht zustande gekommen ist.

Welterbe-Kongress in Paris.

Wien fordert "finales Projekt"

Auch Wiens Planungsdirektor Thomas Madreiter sieht nun Heumarkt-Investor Michael Tojner für ein "finales Projekt" am Zug, wie er im Vorfeld von Paris dem KURIER mitteilte: „Ein finales privates Bauprojekt muss rein praktisch betrachtet vom Liegenschaftseigentümer entwickelt und getragen werden und kann nicht von der Stadt oktroyiert werden. Es ist daher vor weiteren Schritten durch die Stadt bzw. die State Party gegenüber der UNESCO eine gemeinsame Sichtweise mit dem Liegenschaftseigentümer herbeizuführen.“

Wie es jetzt weitergeht

Sollte es gelingen, eine verträgliche Lösung zu finden, fordert die UNESCO neuerlich eine Expertenmission zur Bewertung und um „festzustellen, ob die Bedingungen für die Streichung aus der Liste des gefährdeten Welterbes erfüllt sind“. Nächste Chance dafür wäre dann im Juli 2026 bei der nächsten Komitee-Sitzung. Zuvor muss bis 1. Februar 2026 ein neuer Zustandsbericht übermittelt werden, in dem auch über andere Bauprojekte in der Welterbe-Zone (Ausbau Palais Schwarzenberg, Belvedere-Besucherzentrum, …) und das geplante Hochhausverbot informiert werden muss.

Auf nationaler Ebene wird es schon im Herbst wieder spannend, wenn über die Frage der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vom Bundesverwaltungsgericht in zweiter Instanz entschieden wird: Sollte das eingereichte Projekt (in der Variante mit 56,5-Meter-Wohnturm) doch UVP-pflichtig sein, wäre das ein gewaltiger Rückschlag für das Tojner-Bauvorhaben, weil damit die Baugenehmigung in weite Ferne rückt.