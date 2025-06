Vermittlerrolle: Warum sich Sepp Schellhorn auf das glatte Heumarkt-Parkett begibt

Besuch in Paris

Denn Schellhorn ist im Außenamt auch für die Auslandskultur und die UNESCO zuständig, weshalb er der UN-Organisation in Paris einen „Antrittsbesuch“ abstattete. Dabei ging es logischerweise auch um das umstrittene Heumarkt-Projekt, dessentwegen Wien schon seit 2017 auf der roten Liste des gefährdeten Welterbes steht. Eine internationale Blamage eigentlich, die auch der Staatssekretär beenden möchte. „Wien muss Weltkulturerbe bleiben – soll sich aber dennoch in seinem Stadtbild in einem modernen und der Zeit angepassten Rahmen weiterentwickeln können“, postete Schellhorn nach Gesprächen mit UNESCO-Vize-General Ernesto Ottone und Welterbe-Direktor Lazare Assomo. Beim Heumarkt-Projekt gelte es, „gemeinsam an einer für alle tragfähigen Lösung zu arbeiten“.