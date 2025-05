Heumarkt zu hoch: UNESCO lässt Wien erneut auf Roter Liste

Der überraschende Vorstoß, mit einer Hochhausverbotszone in der Innenstadt die Welterbe-Hüter noch gnädig zu stimmen, ist offenkundig gescheitert. Denn Wien muss ein weiteres Jahr auf der Roten Liste des gefährdeten Welterbes verbringen – das steht jetzt so gut wie fest. Denn laut der fünfseitigen „Draft Decision“ (Entscheidungsentwurf), die dem KURIER vorliegt, wird das Welterbe-Komitee beschließen „das historische Zentrum von Wien in der Liste des gefährdeten Welterbes zu belassen“. Der formale Beschluss erfolgt dann auf der Welterbekonferenz (6. bis 16. Juli) in Paris.