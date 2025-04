"Korb" für den Heumarkt: Hochhausprojekt startet nicht vor Ende 2027

Das bedeutet freilich auch, dass aus den hochtrabenden Heumarkt-Plänen mit neuem Wohn- und Hotelturm vorerst wieder nichts wird und der Bau neuerlich verschoben ist. Mit dem Dreijahresvertrag geben die Basketballer dem Heumarkt quasi einen Korb (zumindest vorübergehend). Ein Sprecher von Investor Michael Tojner bestätigt diese Darstellung: „Sie liegen richtig: Eine Neuentwicklung am Heumarkt-Areal ist ab Ende 2027, also in circa 2,5 Jahren geplant“, heißt es zum KURIER.

2012 Planungsbeginn, 2017 Umwidmung

Damit ist das umstrittene Bauvorhaben endgültig zur unendlichen Geschichte geworden – denn nach dem Planungsbeginn anno 2012 und der Flächenumwidmung von 2017 hätte eigentlich 2019 der Spatenstich erfolgen sollen. Allerdings liegt bis heute keine gültige Baugenehmigung vor, und es ist unsicher, ob diese jemals für das derzeit vorliegende Projekt erfolgen wird.