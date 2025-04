3x3-Basketball in Wien: "Mehr Inklusion geht nicht"

Dass Wien zu den 3x3-Hauptstädten gehört, ist kein Geheimnis. Doch dieses Jahr wird alles noch ein bisschen größer. 2023 gab es die WM am Rathausplatz, 2024 die EM im Prater, 2025 wird am Heumarkt und im Stadtpark gespielt. Von 12. bis 15. Juni gibt es mitten in der Stadt gleich vier Turniere in einem: Die Österreich-Premiere der FIBA 3x3 World Tour, die FIBA 3x3 Women’s Series, die FIBA 3x3 U23 Nations League und die Weltpremiere eines Profi-Rollstuhl-3x3-Events. In 50 Tagen soll der 3x3-Hype in Österreich ein neues Level erreichen.