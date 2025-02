Fragestunde im Gemeinderat: Was bedeutet Hochhausverbot für Heumarkt?

Diese Ankündigung des Turm-Verbots wird der UNESCO als „wohl wichtigste Korrekturmaßnahme“ verkauft; beschlossen werden soll sie noch im April 2025 – also unmittelbar vor der Wien-Wahl am 27. April.

Auch aus UNESCO-Kreisen heißt es zum KURIER, dass man davon ausgeht, dass Neueinreichungen unter den Turm-Bann fallen würden.

Für Heumarkt-Investor Michael Tojner würde das ein massives Abspecken bedeuten, denn seine aktuell „kleinste“ Variante sieht einen Wohnturm mit knapp 50 Metern vor.

Eine Neuerung kündigt sich auch beim Vertreter Wiens gegenüber dem Welterbezentrum in Paris an: SPÖ-Landtagspräsident Ernst Woller, Welterbe-Beauftragter der Stadt, tritt bei der Wahl nicht mehr an und steht vor dem Ruhestand. Allerdings will man in seinem Büro nicht ausschließen, dass er ehrenamtlich die Welterbe-Agenden weiter betreut: „Zunächst gilt es, die Wahl abzuwarten“, heißt es.