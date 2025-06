Heumarkt-Projekt: Warum es jetzt vor Gericht hochspannend wird

Konkret geht es um die Frage, ob das umstrittene Hochhausprojekt von Michael Tojner eine Umweltprüfung (UVP) benötigt oder nicht; bei der dann die Verträglichkeit mit dem UNESCO-Welterbe „Wiens historisches Zentrum“ untersucht wird. Die Umweltschutzabteilung MA 22 stellte vorab fest, dass keine UVP nötig sei, da für die Sachverständige Reicher – sie ist Professorin in Aachen – die Auswirkungen auf die Welterbestätte „nicht erheblich“ seien. Im UVP-Akt , der dem KURIER vollständig vorliegt, zeigte sich dann aber, dass Reichers Erstgutachten wesentlich kritischer ausgefallen war und dazwischen diverse Änderungswünsche von Beamten deponiert wurden (siehe Info-Box). Ebenso unberücksichtigt blieben alle anderen Gutachten zur Causa, die negativ ausgefallen waren; und natürlich die Tatsache, dass Wien seit dem Jahr 2017 auf der roten Liste des gefährdeten Welterbes steht, weil alle Projektvarianten durchgefallen sind. Im Juli wird Wien, wie berichtet, auf dieser Liste neuerlich bestätigt.

Befangenheitsantrag gegen Gutachterin

Zeuge ist aber auch der renommierte Welterbe-Experte Michael Kloos, der in Gutachten für die UNESCO zu ganz anderen Ergebnissen gekommen ist und unter anderem „große negative Auswirkungen“ durch das Turmprojekt erkennt. Zu Wort kommen soll auch Ruth Pröckl, die nationale Welterbe-Koordinatorin im Kulturministerium.

Für Rechtsanwalt Piotr Pyka, der die Umweltorganisation „Alliance for Nature“ vertritt, ist die Wiedereröffnung des Verfahrens überraschend: „Das kommt doch sehr selten vor.“ Er wird dort Gutachterin Reicher ins Visier nehmen

und einen Befangenheitsantrag stellen: „Das Ganze hat eine schiefe Optik, denn Sachverständige müssen objektiv sein und dürfen nicht beeinflusst werden. Wir werden dazu die KURIER-Berichte vorlegen“, sagt Pyka.

In der Sache selbst ist für ihn evident, dass eine UVP kommen muss: „Die einzige Frage dabei ist nämlich: Besteht das Risiko einer Beeinträchtigung des Welterbes?“ Und das sei doch längst hinreichend belegt. Sollte das BVwG den Bescheid aufheben, wäre dies eine Blamage für Wien, wiewohl die Causa laut Pyka dann wohl den weiteren Instanzenweg nehmen werde – Richtung VfGH oder EuGH.