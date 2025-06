Wiener Heumarkt: Verantwortung für unser Kulturerbe wahrnehmen

Die UNESCO-Welterbekonvention ist ein völkerrechtliches Schutzinstrument und mit 196 Unterzeichnerstaaten das global bedeutendste Übereinkommen zur Bewahrung der einzigartigen Kultur- und Naturstätten dieser Welt, die einer Vielzahl an Bedrohungen ausgesetzt sind. Diesen Bedrohungen – von kriegerischen Auseinandersetzungen über Umwelteinflüsse bis hin zu ökonomischem Entwicklungsdruck – gilt es mit den Mitteln der Konvention und im Interesse der Staatengemeinschaft entgegenzutreten. Kultur- bzw. Naturerbe ist eine endliche Ressource, die es in ihren unzähligen Dimensionen in unserem eigenen Interesse zu bewahren gilt. Dazu haben sich die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens selbst verpflichtet.

Seit mehreren Jahren verfolgen wir national sowie international die Entwicklungen rund um die Welterbestätte „Historisches Zentrum von Wien“, wobei selbstverständlich alle Perspektiven in dieser komplexen Sache Berücksichtigung finden müssen. Was allerdings verwundert, ist, dass sich gewisse Argumentationen trotz ihrer inhaltlichen Ungenauigkeit nach wie vor wiederfinden.

Österreichs Stärke im globalen Kontext ist vor allem eine der kulturellen „Soft Power“. In diesem Sinne gilt es auch die Reputation Österreichs in diesem für die Identität und die kulturpolitische Außenwahrnehmung unseres Landes wesentlichen Feld genau im Auge zu behalten. Der UNESCO vorzuwerfen, ihren Auftrag zu erfüllen, den ihr Österreich als Mitgliedstaat auch selbst zuschreibt und sich dabei an die Regeln zu halten, die ihre Mitgliedstaaten beschlossen haben, kann nicht als konstruktiver Beitrag in dieser sensiblen Debatte gelten.

Was wir hier in Wien und in Österreich tun, hat im Zweifel Auswirkungen auf ein System, das weltweit Wesentliches dazu beigetragen hat – und nach wie vor beiträgt –, die größten Errungenschaften der menschlichen Kultur und die wertvollen Erscheinungen der Natur für uns alle zu bewahren. Das sollten wir in diesem Zusammenhang nicht vergessen.

Sabine Haag ist Kunsthistorikerin und seit 2018 Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission, war bis Ende 2024 Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums.