Schluss mit der UNESCO-Frotzelei

Investor Michael Tojner zählt gemeinhin nicht zu jener Gattung Unternehmer, die unseres Mitleids bedürfen. In der Causa Heumarkt könnte er einem aber fast leidtun. Seit Jahren pflegt die Stadtregierung einen Streit mit den UNESCO-Welterbehütern, der längst so unsinnig und unübersichtlich ist, dass man an dem Versuch, ihn in seinen Details darzustellen, zwangsläufig scheitert. Mit dem Ergebnis, dass Tojner mit dem (durchaus ansehnlichen) Neubau seines Hotel Intercontinental in der Endlos-Warteschleife verharrt.

Wann Tojner der Geduldsfaden reißt (und warum er nicht längst gerissen ist), ist eine der großen ungelösten Fragen in diesem Drama. Vielleicht ist es ja jetzt, nachdem die UNESCO den Beschluss erneuert hat, Wien auf der roten Liste des gefährdeten Weltkulturerbes zu belassen, so weit. (Dass das bestehende Bauwerk so in die Jahre gekommen ist, dass es die größere ästhetische Gefahr darstellt als jeder Neubau, ist ein Nebenaspekt, aber kein ganz unwichtiger.)