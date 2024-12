Begnadigung noch vor Anklage: Spannt Biden einen Schutzschirm gegen Trump?

Nutznießer dieser Vorab-Begnadigungen wären etwa Anthony S. Fauci , der frühere Chef-Koordinator der umstrittenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Ex-General Mark Milley , einst Vorsitzender der Joint Chiefs of Staff, der Trump in Interviews faschistische Züge bescheinigt hatte, gehört auch dazu.

Ebenso der frisch gewählte demokratische Senator Adam Schiff, der in seiner Zeit als Abgeordneter des Repräsentantenhauses federführend beim ersten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump war. Auch die frühere republikanische Kongressabgeordnete Liz Cheney, Tochter des ehemaligen Vize-Präsidenten Dick Cheney und eine der wenigen Trump-Gegnerinnen in der „Grand Old Party”, komme in Betracht, heißt es aus dem Weißen Haus.

Vergeltung und Rache?

In allen Fällen hatte Trump in der Vergangenheit schwere Sanktionen gefordert. So sagte er über Liz Cheney, man solle „Waffen auf ihr Gesicht richten”. General Milley warf er wahrheitswidrig Kontakte zur chinesischen Staats- und Regierungsspitze vor, die in früheren Zeiten die Hinrichtung zur Folge gehabt hätten.