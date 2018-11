US-Kongresswahlen: Tribunal oder Triumphzug für Trump

Ein Grund: Die persönlichen Zustimmungswerte Trumps liegen seit Amtsantritt konstant deutlich unter 50 Prozent. Was für eine regierende Partei bei Zwischenwahlen traditionell Ärger bedeutet. Aber: In jüngeren Befragungen von NBC und Wall Street Journal legte der Präsident erstmals auf 47 Prozent zu. Das war allerdings vor der Synagogen-Tragödie in Pittsburgh, bei der Präsident Donald Trump von Teilen der Öffentlichkeit in ideelle Mithaftung genommen wird, weil er zur Verrohung des gesellschaftlichen Klimas beigetragen habe.

Zuletzt räumten meinungsbildende Statistik-Internetseiten wie „FiveThirtyEight“ den Demokraten um Nancy Pelosi eine über 80-prozentige Chance ein, das „House“ zu erobern. Beim Senat sahen die renommierten Zahlen-Analysten dagegen nur eine knapp 20-prozentige Chance für Chuck Schumer & Co.